ePL Invitational. Стерлинг обыграл Заа, Александр-Арнолд разгромил певца Греннана

На турнире по FIFA 20 ePL Invitational проходят матчи 1/8 финала. В нем участвуют представители всех клубов английской премьер-лиги.

В 1/8 финала Рахим Стерлинг из «Манчестер Сити» победил «Кристал Пэлас» (5:4), за который выступал Вильфрид Заа.

В другом матче «Ливерпуль» уверенно обыграл «Манчестер Юнайтед» — 5:1. За победителей выступает Трент Александр-Арнолд, а «МЮ» представил певец и болельщик команды Том Греннан.

ePL Invitational проходит онлайн с 21 по 25 апреля.