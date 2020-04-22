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ePL Invitational. Стерлинг обыграл Заа, Александр-Арнолд разгромил певца Греннана

16:38
Киберфутбол.
Киберфутбол.
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На турнире по FIFA 20 ePL Invitational проходят матчи 1/8 финала. В нем участвуют представители всех клубов английской премьер-лиги.

В 1/8 финала Рахим Стерлинг из «Манчестер Сити» победил «Кристал Пэлас» (5:4), за который выступал Вильфрид Заа.

В другом матче «Ливерпуль» уверенно обыграл «Манчестер Юнайтед» — 5:1. За победителей выступает Трент Александр-Арнолд, а «МЮ» представил певец и болельщик команды Том Греннан.

ePL Invitational проходит онлайн с 21 по 25 апреля.

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