Эндрю Робертсон: «Наш капитан поднимет трофей, которого не было в «Ливерпуле» 30 лет»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от вручения команде чемпионского кубка АПЛ. Награждение пройдет 22 июля после матча с «Челси».

— Мы не можем ждать! — приводит слова Робертсона официальный сайт клуба. — Когда мы выиграли Лигу чемпионов в прошлом году, то получили трофей через несколько минут после игры, но увидеть, как Хендерсон поднимет трофей над головой, будет эмоционально.

Наш капитан поднимет трофей, которого не было в клубе 30 лет, и это принесет нам радость. Мы бы хотели, чтобы с нами были болельщики. Это не получится, но мы постараемся по максимуму использовать момент.