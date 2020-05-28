Эндрю Робертсон: «Думаю только о двух победах, которых «Ливерпулю» не хватает до чемпионства»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился мнением о возможном возобновлении сезона-2019/20 в АПЛ.

— Необходимость выиграть два матча ради победы в чемпионате — то, о чем я думаю сейчас больше всего, — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Робертсона. — Прошло 30 долгих лет. Наши болельщики, наверное, не думали, что придется подождать еще два месяца, чтобы отпраздновать победу в АПЛ. Мы все привыкли к плотному графику, но не играли и не тренировались на протяжении долгого времени. Однако, уверен, что мы вернемся и наберем наш темп.

После 29 туров чемпионата Англии-2019/20 «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу с отрывом от ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» — в 25 очков.