Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон отметил хорошую форму полузащитника Джордана Хендерсона в текущем сезоне. Он также отметил, что капитан красных ведет команду вперед.

— Хендерсон, для меня, в этом сезоне показывает совершенно иной класс, — приводит пресс-служба клуба слова Робертсона . — Он один из, если не самый, лучших наших игроков в этом сезоне. Иногда он не получает достаточного признания, которого он заслуживает. Но когда ты играешь с ним, тренируешься с ним и видишь, как он действует вне поля, понимаешь: для него это абсолютное удовольствие быть моим капитаном и капитаном каждого из нас. Его многоплановая игра в последние пару месяцев не имеет себе равных, и он действительно подстегивает нас быть там, где мы сейчас находимся.

Хендерсон в текущем сезоне в 22 матчах забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи. «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на 16 очков.