Энди Робертсон: «Уровень «Ливерпуля» ставят под вопрос каждый год. В прошлом сезоне мы все доказали»

Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон рассказал о своих ожиданиях от сезона-2020/21.

— Мне кажется, уровень «Ливерпуля» ставят под вопрос перед каждым сезоном, — приводит The Independent слова Робертсона. — Когда мы проиграли в финале Лиги чемпионов, все думали: «Они еще вернутся, или это был лишь сезон?». На следующий год мы выиграли ЛЧ, нам чуть-чуть не хватило до победы в АПЛ, но даже тогда все говорили: «Если они не обошли «Манчестер Сити» в этом году, то уже никогда не смогут». В прошлом сезоне мы все доказали.

Конечно, есть люди, которые сомневаются в нас. Есть люди, которые болеют за разные команды, это неотъемлемая часть футбола. Что ж, если нас считают андердогами, то нам нравится ими быть. Мы всегда работали ради победы в следующем матче, продвигались от игры к игре, так продолжалось 3 года. Мы не собираемся менять подход к делу.