Коул — о сравнении с Нуньесом: «Перестаньте неуважительно относится к моему имени. Посмотрите на мои цифры»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул дерзко отреагировал на его сравнение с форвардом «Ливерпуля» Дарвином Нуньесом.

«Коул — Нуньес... что за ерунда началась? К счастью, я уже завершил карьеру... 5 титулов АПЛ, два Кубка Англии, Кубок Лиги, Лига чемпионов, Золотая бутса, лучший игрок года, 187 голов в премьер-лиге. Жизнь — это то, что вы из нее делаете. Люди должны перестать неуважительно относиться к моему имени... потому что я не играю, я просто тихий парень, живущий своей жизнью, люди думают, что могут не уважать меня. Посмотрите на цифры и сравните с кем-нибудь другим», — написал Коул в соцсетях.

51-летний нападающий провел за всю карьеру 585 матчей за клубы АПЛ во всех турнирах, забил 261 гол и отдал 88 результативных передач.

23-летний Нуньес перешел в «Ливерпуль» из «Бенфики» летом 2022 года. В текущем сезоне он сыграл за английскую команду 19 матчей, забил девять мячей и отдал три голевых паса.