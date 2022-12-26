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Сегодня, 08:42

Коул — о сравнении с Нуньесом: «Перестаньте неуважительно относится к моему имени. Посмотрите на мои цифры»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул дерзко отреагировал на его сравнение с форвардом «Ливерпуля» Дарвином Нуньесом.

«Коул — Нуньес... что за ерунда началась? К счастью, я уже завершил карьеру... 5 титулов АПЛ, два Кубка Англии, Кубок Лиги, Лига чемпионов, Золотая бутса, лучший игрок года, 187 голов в премьер-лиге. Жизнь — это то, что вы из нее делаете. Люди должны перестать неуважительно относиться к моему имени... потому что я не играю, я просто тихий парень, живущий своей жизнью, люди думают, что могут не уважать меня. Посмотрите на цифры и сравните с кем-нибудь другим», — написал Коул в соцсетях.

51-летний нападающий провел за всю карьеру 585 матчей за клубы АПЛ во всех турнирах, забил 261 гол и отдал 88 результативных передач.

23-летний Нуньес перешел в «Ливерпуль» из «Бенфики» летом 2022 года. В текущем сезоне он сыграл за английскую команду 19 матчей, забил девять мячей и отдал три голевых паса.

Энди Коул
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
Дарвин Нуньес
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
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