Энди Кэрроллу перед переходом в «Ливерпуль» пришлось гуглить имена одноклубников

Бывший нападающий «Ливерпуля» Энди Кэрролл рассказал, что перед переходом в клуб не знал своих будущих одноклубников. Форвард защищал цвета «Ливерпуля» в сезоне-2011/12.

— Это плохо, потому что это игроки «Ливерпуля», но это нельзя назвать неуважением, — цитирует официальный сайт «Ньюкасла» Кэррола. — Когда я играл в «Ньюкасле», я шел домой, общался с друзьями, играл в футбол, выходил на улицу, делал что угодно, но никогда не смотрел футбол, никогда не знал игроков.

Когда я летел на вертолете в Ливерпуль, я думал: «Так, я знаю Стиви Джи, я знаю Каррагера. Кто еще?» Я просто не смотрел футбол, поэтому не знал.

Мой агент в то время говорил мне имена игроков, мне приходилось их гуглить.