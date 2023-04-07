Энди Кэррол рассказал об оскорблениях в его адрес за игру в «Ливерпуле»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Энди Кэррол рассказал о том, как воспринимал оскорбления со стороны фанатов мерсисайдцев, когда выступал за команду.

«Будучи футболистом, трудно понять оскорбления в сети со стороны тех, кто никогда не бил по мячу. Это тяжело, но вы должны стереть это из своих мыслей и не зацикливаться. Вокруг вас гораздо больше позитива. Вам нужно слушать своих товарищей по команде, а не людей, которые думают, что они эксперты.

Когда я получил травму в «Ливерпуле», я получил много оскорблений. Я должен был понять, что все это не имеет значения – если вслушиваться в подобное, то можно создать много проблем для себя», – цитирует Кэрррола Mirror.

Английский форвард выступал за «Ливерпуль» с 2011 по 2013 годы. Клуб заплатил за него «Ньюкаслу» 41 миллион евро. Кэррол провел за «красных» 58 матчей, забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач. С сентября прошлого года 34 летний нападающий играет за «Рединг»