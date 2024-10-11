Энцо Мареска признан лучшим тренером сентября в АПЛ

Возглавляющий «Челси» Энцо Мареска был признан лучшим тренером сентября в АПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

44-летний специалист обошел в голосовании Микеля Артету, Унаи Эмери, Марку Силву и Арне Слота.

Лондонцы в сентябре обыграли «Борнмут» (1:0), «Вест Хэм» (3:0) и «Брайтон» (4:2) и поделили очки с «Кристал Пэлас» (1:1). «Челси» с 14 очками занимает четвертое место в таблице АПЛ.