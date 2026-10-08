Мареска — о предстоящем матче «Манчестер Сити» с «Ливерпулем»: «Нам нужна поддержка болельщиков»
Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска поделился ожиданиями от выездного матча с «Ливерпулем» в 6-м туре чемпионата Англии.
«Прежде всего, мы привезем на «Энфилд» нашу страсть и план на игру. Но нам определенно нужны голоса наших болельщиков, их поддержка. За последние два дня я пересмотрел прошлогодний матч на «Энфилде». То, как мы праздновали победу в конце, было фантастическим.
Мы должны быть единым целым. Я много раз говорил, что причина успехов этой организации за последние 15 лет заключается в том, что владелец, генеральный директор, спортивный директор, тренер, игроки и болельщики движутся в одном направлении. Это прекрасно», — приводит слова Марески пресс-служба клуба.
«Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» 11 октября. Начало матча — в 18.30 мск. «Горожане» после пяти туров АПЛ набрали 15 очков и лидируют в таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|6
|5
|0
|1
|10-5
|15
|
2
|Ман. Сити
|5
|5
|0
|0
|13-5
|15
|
3
|Брайтон
|6
|4
|1
|1
|18-5
|13
|
4
|Брентфорд
|6
|2
|4
|0
|12-6
|10
|
5
|Челси
|6
|3
|1
|2
|15-13
|10
|
6
|Ливерпуль
|5
|2
|3
|0
|7-4
|9
|
7
|Эвертон
|5
|2
|3
|0
|6-3
|9
|
8
|Лидс
|6
|2
|3
|1
|8-5
|9
|
9
|Ипсвич
|6
|3
|0
|3
|9-12
|9
|
10
|Ньюкасл
|5
|2
|2
|1
|9-9
|8
|
11
|Халл Сити
|5
|2
|2
|1
|6-4
|8
|
12
|МЮ
|6
|1
|3
|2
|9-9
|6
|
13
|Нот. Форест
|5
|1
|2
|2
|4-5
|5
|
14
|Астон Вилла
|6
|1
|2
|3
|6-11
|5
|
15
|Сандерленд
|6
|1
|1
|4
|6-12
|4
|
16
|Кристал Пэлас
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|
17
|Борнмут
|6
|0
|3
|3
|7-13
|3
|
18
|Ковентри
|5
|1
|0
|4
|1-10
|3
|
19
|Тоттенхэм
|6
|0
|3
|3
|3-9
|3
|
20
|Фулхэм
|6
|0
|2
|4
|6-10
|2
|10.10
|14:30
|Арсенал – Лидс
|2 : 1
|10.10
|17:00
|Астон Вилла – Брентфорд
|2 : 2
|10.10
|17:00
|Челси – Борнмут
|5 : 1
|10.10
|17:00
|Ипсвич – Фулхэм
|2 : 1
|10.10
|17:00
|Сандерленд – Брайтон
|0 : 2
|10.10
|19:30
|МЮ – Тоттенхэм
|1 : 1
|11.10
|16:00
|Кристал Пэлас – Нот. Форест
|- : -
|11.10
|16:00
|Халл Сити – Эвертон
|- : -
|11.10
|18:30
|Ливерпуль – Ман. Сити
|- : -
|12.10
|22:00
|Ковентри – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Жоао Педро
Челси
|5
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|5
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|4
|П
|
|
Паскаль Грос
Брайтон
|4
|
|
Коди Гакпо
Ливерпуль
|3
|
|
Жоао Педро
Челси
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|3
|1
|1
|
|
Паскаль Стрейк
Брайтон
|4
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|4
|1
|1