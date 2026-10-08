Мареска — о предстоящем матче «Манчестер Сити» с «Ливерпулем»: «Нам нужна поддержка болельщиков»

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска поделился ожиданиями от выездного матча с «Ливерпулем» в 6-м туре чемпионата Англии.

«Прежде всего, мы привезем на «Энфилд» нашу страсть и план на игру. Но нам определенно нужны голоса наших болельщиков, их поддержка. За последние два дня я пересмотрел прошлогодний матч на «Энфилде». То, как мы праздновали победу в конце, было фантастическим.

Мы должны быть единым целым. Я много раз говорил, что причина успехов этой организации за последние 15 лет заключается в том, что владелец, генеральный директор, спортивный директор, тренер, игроки и болельщики движутся в одном направлении. Это прекрасно», — приводит слова Марески пресс-служба клуба.

«Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» 11 октября. Начало матча — в 18.30 мск. «Горожане» после пяти туров АПЛ набрали 15 очков и лидируют в таблице.