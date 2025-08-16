Мареска: «Джексон тренируется с «Челси», но не будет играть»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба нападающего Николаса Джексона.

«Он тренируется с нами, но не будет играть в выходные. Вы и сами знаете ситуацию. Трансферное окно открыто. Он может уйти, а там посмотрим», — приводит Football London слова Марески.

24-летним сенегальцем интересуются «Ньюкасл», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». «Челси» хочет получить за игрока около 93 миллионов евро.