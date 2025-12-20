Мареска: «Это вопрос к «Челси», заслуживаю ли я нового контракта»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал информацию о возможном продлении контракта.

«Если бы клуб предложил мне новый контракт? Это вопрос к клубу, заслуживаю ли я нового контракта», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Мареску.

45-летний итальянец тренирует «Челси» с лета 2024 года. Под его руководством «синие» провели 89 матчей: 55 матчей, 14 ничьих и 20 поражений.

В этом сезоне «Челси» набрал 28 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ.