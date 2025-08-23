Мареска: «Даже после разгромной победы над «Вест Хэмом» думаю, что могли сыграть лучше»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (5:1) в матче 2-го тура чемпионата Англии.

«Было довольно сложно. Сначал Коул Палмер получил травму на разминке, а затем мы пропустили гол. Однако реакция команды была очень хорошей. Мы продолжали играть так, как планировали и заслужили победу. Даже сегодня вечером думаю, что могли сыграть лучше. После трех-четырех забитых голов мы можем лучше контролировать мяч. Очень довольны счетом 5:1!», — цитирует The Guardian Мареску.

В следующем туре «Челси» на своем поле сыграет с «Фулхэмом». Игра состоится 30 августа.