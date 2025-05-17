Мареска: «Никогда не видел, чтобы «Манчестер Юнайтед» был таким агрессивным»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче 37-го тура чемпионата Англии.

«Мы были уверены в своих силах, потому что я знаю, как сложно играть против «Манчестер Юнайтед». Мы ожидали очень сложную игру. Соперники играли очень хорошо. Я никогда не видел, чтобы «Манчестер Юнайтед» был таким агрессивным — они были сильны в моментах один на один, и это было очень сложно.

Я думаю, что без мяча мы сыграли фантастически. «Челси» действовал очень агрессивно до конца, мы пытались прессинговать выше, и я думаю, что заслужили победу в игре. Приятно работать над чем-то, а затем так забивать», — цитирует BBC Мареску.

«Челси» набрал 66 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» идет на 16-й строчке, опережая зону вылетов на 17 очков.