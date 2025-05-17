Мареска: «Проблема в том, что пресса думает, что это тот же «Челси», что и много лет назад»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче 37-го тура чемпионата Англии.

«Проблема в том, что пресса думает, что это тот же «Челси», что и много лет назад. Это не то же самое. Речь идет о построении чего-то важного. Люди должны доверять нам — мы идем в правильном направлении», — приводит журналист Фабрицио Романо в соцсети X слова Марески.

«Челси» набрал 66 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» идет на 16-й строчке, опережая зону вылетов на 17 очков.