Мареска: «Надеюсь, «Челси» сможет дойти до финала Кубка лиги»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу над «Кардифф Сити» (3:1) в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.

«Очень доволен, особенно старанием игроков. Вчера я говорил, что расписание насыщено сложными матчами, поэтому нужно быть внимательным, и мы это сделали. Без мяча команда играла хорошо, хотя с мячом испытывали трудности в создании моментов. Во втором тайме играли уже намного лучше. Разница между вторым и первым таймом была огромной, но в итоге, я думаю, мы сделали достаточно, чтобы выиграть матч.

Сегодня вечером главное — это то, что мы вышли в полуфинал, поддержка болельщиков всегда была. Мы в полуфинале, будем ждать завтрашнего вечера, чтобы понять, что нужно предпринять дальше, чтобы выйти в финал, и, надеюсь, сможем дойти до финала», — цитирует BBC Мареску.