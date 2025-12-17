Мареска: «Надеюсь, «Челси» сможет дойти до финала Кубка лиги»
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу над «Кардифф Сити» (3:1) в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.
«Очень доволен, особенно старанием игроков. Вчера я говорил, что расписание насыщено сложными матчами, поэтому нужно быть внимательным, и мы это сделали. Без мяча команда играла хорошо, хотя с мячом испытывали трудности в создании моментов. Во втором тайме играли уже намного лучше. Разница между вторым и первым таймом была огромной, но в итоге, я думаю, мы сделали достаточно, чтобы выиграть матч.
Сегодня вечером главное — это то, что мы вышли в полуфинал, поддержка болельщиков всегда была. Мы в полуфинале, будем ждать завтрашнего вечера, чтобы понять, что нужно предпринять дальше, чтобы выйти в финал, и, надеюсь, сможем дойти до финала», — цитирует BBC Мареску.
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|И
|В
|Н
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|+/-
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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|0
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|0-0
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3
|МЮ
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -