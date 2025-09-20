Мареска: «Гарначо нужно время, чтобы адаптироваться»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска перед матчем 5-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» отметил, что нападающий Алехандро Гарначо может выйти в стартовом составе против бывшей команды.

«Я поговорю с Гарначо, если мы решим выпустить его в стартовом составе... Хочу посмотреть, как он отреагирует. Игрокам нужно время, чтобы адаптироваться. Это нормальный процесс. В матче с «Брентфордом» за две-три минуты до гола у нас был такой же момент, когда игрок позади Гарначо снова остался один», — приводит BBC слова Марески.

21-летний аргентинец перешел в «Челси» 30 августа. Гарначо является воспитанником «МЮ». Он провел за манкунианцев 144 матча, забил 26 голов и сделал 22 результативных паса.