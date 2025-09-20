Мареска: «Гарначо нужно время, чтобы адаптироваться»
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска перед матчем 5-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» отметил, что нападающий Алехандро Гарначо может выйти в стартовом составе против бывшей команды.
«Я поговорю с Гарначо, если мы решим выпустить его в стартовом составе... Хочу посмотреть, как он отреагирует. Игрокам нужно время, чтобы адаптироваться. Это нормальный процесс. В матче с «Брентфордом» за две-три минуты до гола у нас был такой же момент, когда игрок позади Гарначо снова остался один», — приводит BBC слова Марески.
21-летний аргентинец перешел в «Челси» 30 августа. Гарначо является воспитанником «МЮ». Он провел за манкунианцев 144 матча, забил 26 голов и сделал 22 результативных паса.
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
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|Астон Вилла
|0
|0
|0
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|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
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|0
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|0
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7
|Сандерленд
|0
|0
|0
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|
8
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|0
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|0
|0
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|
9
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|0
|0
|0
|0
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|0
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10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Халл Сити
|0
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|0-0
|0
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38 тур
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
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|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
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