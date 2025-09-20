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20 сентября 2025, 05:01

Мареска: «Гарначо нужно время, чтобы адаптироваться»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска перед матчем 5-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» отметил, что нападающий Алехандро Гарначо может выйти в стартовом составе против бывшей команды.

«Я поговорю с Гарначо, если мы решим выпустить его в стартовом составе... Хочу посмотреть, как он отреагирует. Игрокам нужно время, чтобы адаптироваться. Это нормальный процесс. В матче с «Брентфордом» за две-три минуты до гола у нас был такой же момент, когда игрок позади Гарначо снова остался один», — приводит BBC слова Марески.

21-летний аргентинец перешел в «Челси» 30 августа. Гарначо является воспитанником «МЮ». Он провел за манкунианцев 144 матча, забил 26 голов и сделал 22 результативных паса.

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Футбол
ФК Челси
Алехандро Гарначо
Энцо Мареска
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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