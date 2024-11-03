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Сегодня, 23:09

Мареска о ничьей с «МЮ»: «Я счастлив, потому что знал, насколько тяжелым будет матч»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в 10-м туре АПЛ.

«Мы знали, что эта игра будет сложной по многим причинам. Мы забили и отыгрались. После этого гола мы пытались победить. Мы счастливы, потому что знали, насколько тяжелым будет матч.

Игроки «Юнайтед» хотят доказать, что они достаточно хороши. У нового тренера другие идеи, поэтому нам пришлось готовиться по-другому», — цитирует тренера BBC.

«Манкунианцы» набрали 12 очков и занимают 13-е место в таблице АПЛ. Лондонцы с 18 очками поднялись на 4-ю строчку, обойдя «Арсенал» (18) и «Астон Виллу» (18) по дополнительным показателям.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
Энцо Мареска
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«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли вничью на «Олд Траффорд»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 10 8 1 1 19-6 25
2
 Ман. Сити 10 7 2 1 21-11 23
3
 Нот. Форест 10 5 4 1 14-7 19
4
 Челси 10 5 3 2 20-12 18
5
 Арсенал 10 5 3 2 17-11 18
6
 Астон Вилла 10 5 3 2 17-15 18
7
 Тоттенхэм 10 5 1 4 22-11 16
8
 Брайтон 10 4 4 2 17-14 16
9
 Борнмут 10 4 3 3 13-12 15
10
 Ньюкасл 10 4 3 3 10-10 15
11
 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
12
 Фулхэм 9 3 3 3 12-12 12
13
 МЮ 10 3 3 4 9-12 12
14
 Вест Хэм 10 3 2 5 13-19 11
15
 Лестер 10 2 4 4 14-18 10
16
 Эвертон 10 2 3 5 10-17 9
17
 Кр. Пэлас 10 1 4 5 8-13 7
18
 Ипсвич 10 0 5 5 10-21 5
19
 Саутгемптон 10 1 1 8 7-19 4
20
 Вулверхэмптон 10 0 3 7 14-27 3
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2.11 15:30
Ньюкасл – Арсенал
 1 : 0
2.11 18:00
Борнмут – Ман. Сити
 2 : 1
2.11 18:00
Ипсвич – Лестер
 1 : 1
2.11 18:00
Ливерпуль – Брайтон
 2 : 1
2.11 18:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 3 : 0
2.11 18:00
Саутгемптон – Эвертон
 1 : 0
2.11 20:30
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 2 : 2
3.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 4 : 1
3.11 19:30
МЮ – Челси
 1 : 1
4.11 23:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 8 1 4
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 9 1 2
Йоахим Андерсен

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