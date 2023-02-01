Энцо Фернандес — самый дорогой аргентинец в истории футбола и единственный, за которого заплатили больше 100 миллионов евро

Полузащитник Энцо Фернандес перешел в «Челси» из «Бенфики» за 121 миллион евро.

Таким образом, 22-летний хавбек стал самым дорогим аргентинцем в истории, а также единственным представителем страны, за которого заплатили больше 100 миллионов евро.

Ранее рекорд принадлежал нападающему Гонсало Игуаину, который перешел в «Ювентус» из «Наполи» за 90 миллионов евро.

В топ-5 находятся Анхель Ди Мария, который перешел — из «Реала» в «МЮ» за 75 миллионов евро, а затем из «МЮ» в «ПСЖ» за 63 миллиона евро и Лисандро Мартинес, за которого «МЮ» заплатил «Аяксу» 57,37 миллиона евро.