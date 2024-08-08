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Энцо Фернандес будет назначен вице-капитаном «Челси» несмотря на расистский скандал

Евгений Козинов
Корреспондент
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В новом сезоне аргентинский полузащитник Энцо Фернандес будет одним из вице-капитанов «Челси», сообщил в Twitter журналист Гари Джейкоб.

Тренерский штаб принял такое решение несмотря на недопонимание аргентинца с некоторыми из одноклубников в связи с расистским скандалом после финала Кубка Америки-2024.

После победы в финале Кубка Америки-2024 в автобусе сборной Аргентины хавбек Энцо Фернандес вместе с соотечественниками пел расистскую песню, оскорбляющую игроков сборной Франции.

Позже футболист извинился за свое поведение, однако все французские футболисты «Челси» отписались от своего одноклубника в социальных сетях.

17 июля Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование инцидента.

Энцо Фернандес. Все французские футболисты «Челси» отписались от Энцо Фернандеса
Футбол
ФК Челси
Энцо Фернандес
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