Энцо Фернандес будет назначен вице-капитаном «Челси» несмотря на расистский скандал
В новом сезоне аргентинский полузащитник Энцо Фернандес будет одним из вице-капитанов «Челси», сообщил в Twitter журналист Гари Джейкоб.
Тренерский штаб принял такое решение несмотря на недопонимание аргентинца с некоторыми из одноклубников в связи с расистским скандалом после финала Кубка Америки-2024.
После победы в финале Кубка Америки-2024 в автобусе сборной Аргентины хавбек Энцо Фернандес вместе с соотечественниками пел расистскую песню, оскорбляющую игроков сборной Франции.
Позже футболист извинился за свое поведение, однако все французские футболисты «Челси» отписались от своего одноклубника в социальных сетях.
17 июля Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование инцидента.
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3
|Ливерпуль
|0
|0
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|Астон Вилла
|0
|0
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|Тоттенхэм
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8
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|0
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11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Саутгемптон
|0
|0
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|16.08
|22:00
|
МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
|
Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
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Челси – Ман. Сити
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|19.08
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|
Лестер – Тоттенхэм
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