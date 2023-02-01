Энцо Фернандес будет играть под 5-м номером за «Челси»

Новичок «Челси» Энцо Фернандес прилетел в Англию и прибыл в расположение клуба.

22-летний аргентинец будет выступать в новой команде под 5-м номером.

Трансфер обошелся «синим» в 121 миллион евро и стал рекордным для английского футбола.

Переход Фернандеса в «Челси» стал шестым самым дорогим трансфером в истории футбола. Сам полузащитник стал самым дорогим аргентинцем в истории футбола.

В этом сезоне на счету аргентинца 29 матчей за «орлов», 4 гола и 7 результативных передач.