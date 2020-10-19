Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола заявил, что нападающему Серхио Агуэро нужно заслужить новый контракт. Нынешнее соглашение аргентинца заканчивается в конце сезона.

— Серхио теперь должен доказать, как и каждый из нас, что он заслуживает того, чтобы продолжать играть здесь, — цитирует Sky Sports Гвардьолу. — Ему нужно продолжать играть хорошо, забивать голы и выигрывать матчи, после чего мы с клубом примем решение.