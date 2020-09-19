«Ему комфортно в этой команде». Анчелотти отметил игру Хамеса

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заявил, что доволен формой и игрой полузащитника Хамеса Родригеса. Колумбиец быстро освоился в «Эвертоне» и в своем втором матче за «ирисок» отметился двумя результативными действиями, внеся заметный вклад в победу команды над «Вест Бромвичем» (5:2).

— Он забил свой первый гол в АПЛ, и это самая важная вещь. Это был ключевой гол в матче, — цитирует Анчелотти BBC. — Ему комфортно в этой команде, и у него все нормально. В данный момент он показывает свое мастерство. Это то мастерство, которое я видел в Мадриде и видел в «Баварии».

Его футбол — не такой уж сложный. Ему нравится использовать свое мастерство для передач, когда у него есть свободное пространство, а когда у него нет пространства и он под давлением, он старается играть проще.