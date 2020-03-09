Эмре Джан: «У меня было предложение от «МЮ», но я не думал о нем ни секунды из-за ливерпульского прошлого»

Полузащитник Эмре Джан, перешедший в зимнее трансферное окно из «Ювентуса» в дортмундскую «Боруссию» рассказал о том, что в минувшем январе он мог оказаться в одном из клубов английской премьер-лиги. С 2014 по 2018 год немец играл за «Ливерпуль».

— У меня было три предложения от клубов АПЛ, в том числе и от «Манчестер Юнайтед», но я не задумывался о нем ни на секунду из-за моего ливерпульского прошлого, — цитирует Kicker Джана. — Мне всегда нравилась «Боруссия», я хотел перейти в команду, где мог бы стать важной персоной, в команду, где я нужен. В Дортмунде все оказалось именно так, как я хотел. «Боруссия» отлично мне подходит, и наоборот, я отлично подхожу ей.

Эмре Джан перешел в «Боруссию» из «Ювентуса» в последние дни минувшего зимнего трансферного окна на правах аренды, однако дортмундский клуб активировал опцию выкупа 26-летнего полузащитника через две недели после перехода футболиста. На счету Джана 1 гол в 7 матчах за «шмелей» в сезоне-2019/20.