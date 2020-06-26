Игроки «Ливерпуля» коллективно смотрели матч 31-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Манчестер Сити» (2:1). Так как «горожанам» не удалось набрать 3 очка, «красные» за 7 туров до конца сезона стали чемпионами.

Игроки команды Юргена Клоппа сначала эмоционально отреагировали на гол Виллиана, который вывел «Челси» вперед, а потом бурно встретили финальный свисток. В Twitter были опубликованы видео этих моментов.