Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Эмоции Моуринью после победного гола Фертонгена на последних минутах игры с «Вулверхэмптоном»

21:38
15 декабря. Вулверхэмптон. «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм» — 1:2. Бурная радость Жозе Моуринью после гола на последних минутах. Фото instagram.com
15 декабря. Вулверхэмптон. «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм» — 1:2. Бурная радость Жозе Моуринью после гола на последних минутах. Фото instagram.com
Теги:

«Тоттенхэм» в гостях обыграл «Вулверхэмптон» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Англии. Победный гол на первой компенсированной минуте встречи забил защитник «шпор» Ян Фертонген.

В сети появились фотографии с бурной реакцией главного тренера лондонцев Жозе Моуринью после гола бельгийца. Португалец был так рад, что набросился на своего помощника по тренерскому штабу.

Команда Жозе Моуринью с 26 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вулверхэмптон» — 24 балла и 8-я строчка.

Чемпионат Англии по футболу: новости и статьи, календарь и результаты игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Вулверхэмптон Уондерерс — Тоттенхэм Хотспур

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир