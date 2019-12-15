Эмоции Моуринью после победного гола Фертонгена на последних минутах игры с «Вулверхэмптоном»

«Тоттенхэм» в гостях обыграл «Вулверхэмптон» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Англии. Победный гол на первой компенсированной минуте встречи забил защитник «шпор» Ян Фертонген.

В сети появились фотографии с бурной реакцией главного тренера лондонцев Жозе Моуринью после гола бельгийца. Португалец был так рад, что набросился на своего помощника по тренерскому штабу.

Команда Жозе Моуринью с 26 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вулверхэмптон» — 24 балла и 8-я строчка.

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