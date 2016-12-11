Эмил Хески: "У "Арсенала" есть все шансы на титул чемпиона Англии"

Экс-нападающий сборной Англии Эмил Хески высказал мнение о том, что "Арсенал" в нынешнем сезоне способен стать обладателем чемпионского титула. По словам 38-летнего игрока, в настоящее время выступающего за "Болтон", лондонский клуб хорошо укомплектован и обладает крепким подбором игроков.

– Считаю, что "Арсенал" хорошо укомплектован и вполне способен выиграть чемпионат Англии, – приводит goal.com слова Хески. – У лондонской команды в составе есть очень крепкие футболисты. Если у них есть пространство, они непременно воспользуются возможностями для маневра, которые им предоставляет соперник. У "канониров" очень много скоростных игроков. Если "Арсенал" будет так же здорово играть в обороне, как в последнее время, то у команды есть все шансы на чемпионский титул.