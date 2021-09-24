Эмерсон объяснил, почему ушел из «Челси»

Защитник сборной Италии Эмерсон рассказал, почему летом перешел из «Челси» в «Лион». Французский клуб арендовал игрока до следующего лета.

«Я решил покинуть «Челси», поскольку у меня не было игрового времени. Роберто Манчини сказал мне: «Нужно играть, нужно быть основным игроком». «Лион» предложил интересный проект, и я согласился через 2-3 дня. Я действительно доволен своим выбором», — цитирует Gazzetta dello Sport Эмерсона.

За «Лион» 27-летний Эмерсон сыграл в 5 матчах чемпионата Франции и забил 1 гол.