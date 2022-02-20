Эмерсон объяснил, почему не стал досрочно возвращаться в «Челси» из аренды в «Лионе»

Защитник «Челси» Эмерсон, который выступает за «Лион» на правах аренды, объяснил, почему не стал досрочно возвращаться в лондонский клуб в зимнее трансферное окно.

«Я не вернулся в «Челси», потому что обещал Жунинью (спортивный директор «Лиона» — прим. «СЭ»), что останусь до конца сезона. Я — человек слова. Мне нравится в «Лионе», я хочу выступать за эту команду. Не знаю, что будет в следующем сезоне. Трудно сказать, потому что все зависит от клубов, но я счастлив в «Лионе»», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Эмерсона.

Emerson Palmieri: «I did not return to Chelsea because I promised Juninho that I would stay for a season. I am a man of my word. I like being in Lyon, I want to be here». ? #CFC



«For next season, hard to say because depends on the clubs but I'm happy here». @bluefooty pic.twitter.com/HKOMZIrJBb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 20, 2022

Эмерсон перешел в «Лион» на правах аренды из «Челси» в августе 20221 года. На его счету 1 гол в 23 матчах за французскую команду.