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Эмерсон объяснил, почему не стал досрочно возвращаться в «Челси» из аренды в «Лионе»

Иван Торопцев
Корреспондент

Защитник «Челси» Эмерсон, который выступает за «Лион» на правах аренды, объяснил, почему не стал досрочно возвращаться в лондонский клуб в зимнее трансферное окно.

«Я не вернулся в «Челси», потому что обещал Жунинью (спортивный директор «Лиона» — прим. «СЭ»), что останусь до конца сезона. Я — человек слова. Мне нравится в «Лионе», я хочу выступать за эту команду. Не знаю, что будет в следующем сезоне. Трудно сказать, потому что все зависит от клубов, но я счастлив в «Лионе»», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Эмерсона.

Эмерсон перешел в «Лион» на правах аренды из «Челси» в августе 20221 года. На его счету 1 гол в 23 матчах за французскую команду.

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Основные источники исследования

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19%

1.92

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15%

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Манчестер Сити 2
Тоттенхэм 3
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24%

1.60

Обе забьют - да

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 Ман. Сити 26 20 3 3 63-17 63
2
 Ливерпуль 25 17 6 2 64-20 57
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 25 12 7 6 40-32 43
5
 Арсенал 23 13 3 7 36-26 42
6
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
7
 Тоттенхэм 23 12 3 8 31-31 39
8
 Вулверхэмптон 23 11 4 8 21-17 37
9
 Брайтон 25 7 12 6 25-28 33
10
 Саутгемптон 25 7 11 7 32-37 32
11
 Астон Вилла 24 8 3 13 31-37 27
12
 Лестер 22 7 6 9 36-41 27
13
 Кр. Пэлас 25 5 11 9 32-36 26
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 Лидс 23 5 8 10 27-46 23
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17
 Ньюкасл 24 4 10 10 26-45 22
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 Бернли 22 2 11 9 20-29 17
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Арсенал – Брентфорд
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19.02 18:00
Астон Вилла – Уотфорд
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19.02 18:00
Брайтон – Бернли
 0 : 3
19.02 18:00
Кр. Пэлас – Челси
 0 : 1
19.02 18:00
Ливерпуль – Норвич
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Эзри Конса

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