Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон рассказал, что думает о работе главного тренера Антонио Конте.

«Конте прибыл в «Тоттенхэм» с характером победителя. В его стиле — отдавать все. Мы учимся терпению. Мы знаем, что Конте конкурентоспособен, а терпение — верный путь к успеху», — цитирует Эмерсона Sky Sports.

5 декабря «шпоры» разгромили «Норвич» (3:0). «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 14 матчах АПЛ.