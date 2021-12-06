Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Эмерсон — о Конте: «Он прибыл с характером победителя»

Эмерсон высоко оценил работу Конте в «Тоттенхэме»
07:10
Теги:

Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон рассказал, что думает о работе главного тренера Антонио Конте.

«Конте прибыл в «Тоттенхэм» с характером победителя. В его стиле — отдавать все. Мы учимся терпению. Мы знаем, что Конте конкурентоспособен, а терпение — верный путь к успеху», — цитирует Эмерсона Sky Sports.

5 декабря «шпоры» разгромили «Норвич» (3:0). «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 14 матчах АПЛ.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Не хочу, чтобы мой ребенок закончил карьеру в 15 лет, как часто происходит у одного штаба». Рудковская ответила Тарасовой
Минстрой изменил правила по самовольной обшивке и остеклению балконов
0