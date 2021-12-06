Эмерсон — о Конте: «Он прибыл с характером победителя»
Эмерсон высоко оценил работу Конте в «Тоттенхэме»
07:10
Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон рассказал, что думает о работе главного тренера Антонио Конте.
«Конте прибыл в «Тоттенхэм» с характером победителя. В его стиле — отдавать все. Мы учимся терпению. Мы знаем, что Конте конкурентоспособен, а терпение — верный путь к успеху», — цитирует Эмерсона Sky Sports.
5 декабря «шпоры» разгромили «Норвич» (3:0). «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 14 матчах АПЛ.
Читайте также
«Не хочу, чтобы мой ребенок закончил карьеру в 15 лет, как часто происходит у одного штаба». Рудковская ответила Тарасовой
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю