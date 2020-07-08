Эмерсон хочет уйти из «Челси» и направил в клуб запрос на трансфер
Защитник «Челси» Эмерсон хочет покинуть команду, сообщает итальянский журналист Николо Шира.
По информации источника, 25-летний итальянец хочет вернуться в Италию, чтобы попасть в состав итальянской сборной на чемпионат Европы, который пройдет следующим летом. Сообщается, что игрок направил в клуб запрос на трансфер. «Челси» намерен выручить 25 миллионов евро за защитника, которым интересуются «Ювентус» и «Интер».
В сезоне-2019/20 Эмерсон провел за «Челси» 19 матчей, на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.
#EmersonPalmieri has handed in a transfer request to #Chelsea. The left-fullback wants to return to Italy to keep his spot in the #Azzurri #EURO2021 squad. Marina Granovskaia wants € 25M. Talks ongoing between #Inter&Emerson's agents who is also liked by #Juve coach #Sarri. #CFC— Nicol? Schira (@NicoSchira) July 8, 2020