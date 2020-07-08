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Эмерсон хочет уйти из «Челси» и направил в клуб запрос на трансфер

8 июля 2020, 09:38

Защитник «Челси» Эмерсон хочет покинуть команду, сообщает итальянский журналист Николо Шира.

По информации источника, 25-летний итальянец хочет вернуться в Италию, чтобы попасть в состав итальянской сборной на чемпионат Европы, который пройдет следующим летом. Сообщается, что игрок направил в клуб запрос на трансфер. «Челси» намерен выручить 25 миллионов евро за защитника, которым интересуются «Ювентус» и «Интер».

В сезоне-2019/20 Эмерсон провел за «Челси» 19 матчей, на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.

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