Эмерик Ляпорт: "Манчестер Сити" - лучший клуб для реализации моих амбиций"

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт заявил, что хочет выиграть множество трофеев в составе "горожан". В пятницу 24-летний француз продлил контракт с манчестерским клубом до 2025 года.

- Я почувствовал себя желанным гостем в "Сити" с самого первого дня, - приводит слова Ляпорта официальный сайт "Манчестер Сити". - Этот клуб предлагает все необходимое для улучшения моей игры. Я уже добился больших успехов и хочу продолжать становиться все лучше и лучше.

Я хочу завоевать множество трофеев с "Сити". Думаю, этот клуб является лучшим местом для реализации моих амбиций.

Ляпорт выступает за "Сити" с января 2018 года. В составе "горожан" он выигрывал чемпионат Англии. В текущем сезоне Ляпорт провел 36 матчей за "Сити", забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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