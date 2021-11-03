Эмери выступил с заявлением на фоне слухов о возможной работе в «Ньюкасле»
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери выступил с заявлением на фоне слухов о возможной работе в «Ньюкасле».
«Независимо от того, сколько шума было вчера в другой стране, внутри «Вильярреала» царило взаимопонимание с семьей Роиг и моей командой. Для меня это очень важно. «Вильярреал» — мой дом.
Честно говоря, я благодарен за интерес большого клуба, но еще более благодарен за то, что я здесь. Сообщил президенту клуба Фернандо Ройгу, что хочу продолжать быть частью этого проекта.
Хочу поблагодарить фанатов за помощь, которую они всегда оказывали. В воскресенье у нас очень важная игра, и я надеюсь, что мы все вместе добьемся победы", — написал Эмери в Instagram.
2 ноября сообщалось, что Эмери является основным кандидатом на должность наставника «Ньюкасла».
Испанец возглавляет «Вильярреал» с июля прошлого года. Под его руководством клуб выиграл Лигу Европы по итогам сезона-2020/21. Контракт специалиста с командой рассчитан до лета 2023 года.
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