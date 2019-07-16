Эмери высказался об отказе Косьельни ехать в предсезонный тур

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери впервые прокомментировал отказ капитана команды Лорана Косьельни ехать в предсезонный тур клуба в США. Футболист заявил об этом непосредственно перед отъездом и остался в Лондоне.

- Мы хотели, чтобы он поехал с нами, но он решил остаться. Сейчас все зависит от клуба и игрока, - цитирует Daily Mirror Эмери. - Мы хотели, чтобы он поехал с нами в тур, но он решил остаться. Сейчас все зависит от клуба и игрока. У него еще год контракта. Для меня как для тренера это важный игрок.

Он и клуб должны поговорить о ситуации, мне больше нечего сказать. Я беседовал с ним раньше, перед тем, как он пришел и сказал, что останется. Это только его решение. Я ничего не могу сказать по этому поводу. Я жду его решения и решения клуба.