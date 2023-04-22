Эмери стал первым тренером в истории АПЛ, чья команда забила в каждом из первых 19 матчей

«Астон Вилла» забила во всех 19 матчах в АПЛ под руководством Унаи Эмери.

Сегодня, 22 апреля, команда сыграла вничью с «Брентфордом» (1:1) в 32-м туре чемпионата Англии.

Как сообщает Opta, Эмери стал первым тренером в истории АПЛ, чья команда забила в каждом из первых 19 матчей с момента назначения тренера. Также «Астон Вилла» впервые с октября 2011 года провела девять матчей без поражений в чемпионате страны.

«Астон Вилла» идет на шестом месте в турнирной таблице АПЛ (51 очко).