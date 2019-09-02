Эмери считает, что «Арсенал» заслуживал победу в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 4-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (2:2). «Канониры» отыгрались с 0:2.

— Вполне горжусь тем, как мы поработали, — цитирует Sky Sports испанского специалиста. — Мы играли с сердцем, иногда даже больше, чем с головой. В этом плане нужен баланс. Совершили несколько ошибок в первом тайме. Болельщики подбадривали нас и помогали нам. Первый гол был ключом ко всему. По итогам 90 минут мы заслуживали победу.

Арсенал — Тоттенхэм Хотспур

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