Эмери считает, что «Арсенал» не заслуживал поражения в матче с «Шеффилд Юнайтед»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал поражение от «Шеффилд Юнайтед» (0:1) в 9-м туре АПЛ. «Канониры» впервые проиграли за шесть матчей.

-Мы не заслуживали поражения, — цитирует испанского специалиста BBC. — Они реализовали свой момент. Мы не должны пропускать такие голы. Создали больше моментов, чем «Шеффилд», но не забили. Заслуживали большего, но стало сложно, когда они открыли счет — они пропускают меньше всех в лиге. У нас много молодых игроков в составе, которые набираются опыта, но нужно побеждать.

Шеффилд Юнайтед — Арсенал

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