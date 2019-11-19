Эмери проведет новую встречу с Джакой

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери проведет встречу с экс-капитаном лондонского клуба Гранитом Джакой. На ней будет обсуждаться будущее 27-летнего швейцарца в команде, сообщает Newcastle Chronicle.

Игрок может покинуть «канониров» в зимнее трансферное окно. На него претендуют «Ньюкасл» и «Милан».

Джака испортил отношения с болельщиками «Арсенала», вступив с ними в перепалку во время матча 10-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:2). После этого инцидента швейцарец был лишен капитанской повязки, а также перестал попадать в состав команды.

В текущем сезоне на его счету 9 матчей в чемпионате Англии, в которых он сделал один результативный пас.

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