Эмери о поражении от «Ливерпуля»: «Я могу быть оптимистом, но разочарован результатом»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери подвел итоги матча 17-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:3).

«Мы приложили большие усилия. За 90 минут были моменты и у нас, и у них. У нас были моменты, и если бы мы их реализовали, то, возможно, матч сложился бы иначе. В первом тайме было тяжело, потому что у нас были моменты, но мы не забили, а они забили два гола со стандартов. Нам нужно больше контролировать момент паса, но против «Ливерпуля» все по-другому. Я могу быть оптимистом, но разочарован результатом», — приводит слова Эмери Sky Sports.

«Ливерпуль» одержал третью победу подряд и с 25 очками идет на 6-м месте в таблице АПЛ, «Астон Вилла» с 18 очками — на 12-й строчке.