Эмери признан лучшим тренером декабря в АПЛ

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери признан лучшим в АПЛ в декабре. Испанский специалист обошел Юргена Клоппа («Ливерпуль), Андони Ираолу («Борнмут») и Дэвида Мойеса («Вест Хэм»).

В прошедшем месяце бирмингемцы проиграли один из семи матчей, одержав 4 победы и дважды сыграв вничью.

Эмери получил приз во второй раз в карьере. Он становился лучшим тренером месяца в АПЛ в апреле 2023 года.

«Астон Вилла» после 20 туров набрала 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.