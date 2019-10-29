Эмери посоветуется с игроками «Арсенала» насчет Джаки

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери проведет консультации с игроками, прежде чем решить, оставить ли капитанскую повязку у полузащитника Гранита Джаки, утверждает Daily Mail.

Джака остался недоволен заменой по ходу матча 10-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (2:2). Болельщики провожали игрока гулом, а полузащитник, находясь у кромки поля, приложил ладонь к уху, после чего выкрикнул нецензурную фразу. Потом швейцарец стянул с себя футболку и прямиком отправился в подтрибунный тоннель, минуя скамейку своей команды.

В ближайшие дни испанский тренер опросит подопечных насчет поступка Джаки и того, может ли полузащитник остаться капитаном. Эмери опасается, что, если он сразу примет решение забрать повязку у Джаки, то вызовет недовольство в раздевалке.

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