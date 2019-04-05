Эмери очень доволен работой Езила

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери похвалил полузащитника Месута Езила за качественный прогресс в тренировочном и игровом плане.

В начале этого года 30-летний немец часто не попадал в заявку команды, появились слухи о его конфликте с испанским специалистом и скором уходе хавбека из лондонской команды. Но в последнее время ситуация улучшилась – Езил выходил на поле в пяти последних играх "Арсенала" в чемпионате Англии (в трех из них с первых минут). Всего на его счету 4 гола и 2 результативные передачи в 19 матчах премьер-лиги.

– Я очень счастлив работать с таким профессионалом, как Месут Езил. Он отлично работает на тренировках и приносит большую пользу команде. Сейчас в команде отличная атмосфера, – цитирует Sky Sports Эмери.

В воскресенье, 7 апреля, "Арсеналу" предстоит гостевой матч 33-го тура чемпионата Англии против "Эвертона", начало встречи – в 16.05 (мск). "Канониры" идут на четвертом месте (63 очка), "ириски" расположились на 10-й строчке, набрав 43 балла.