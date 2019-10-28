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Эмери недоволен судейством матче с «Кристал Пэлас»

09:55
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Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери выразил недовольство судейством матча 10-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (2:2). Он считает, что решение, приятое с помощью ВАР, стоило его команде победы. В концовке игры был отменен гол Сократиса Папастатопулоса.

— Я не понимаю судью и реакцию ВАР, — цитирует специалиста Evening Standard. — Неделю назад они не проверяли пенальти на ВАР, и мы уважаем это. Две недели назад был пенальти на Пепе в матче с «Борнмутом», и они тоже не проверяли. Я не понимаю этого. Отмена гола Сократиса? У меня нет сомнений, что это плохое решение. Мы заслуживали победы, мы хорошо отреагировали после того, как они сравняли счет. Мы забили, но наш гол не засчитали.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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