Эмери написал прощальное обращение в адрес «Арсенала» и его болельщиков

Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери написал прощальное обращение к клубу, экс-подопечным и болельщикам.

29 ноября стало известно об отставке испанского специалиста с должности главного тренера «Арсенала». Испанец возглавил лондонцев в июле 2018-го. В прошлом сезоне «канониры» заняли пятое место в турнирной таблице АПЛ и проиграли в финале Лиги Европы «Челси» (1:4).

Исполняющим обязанности главного тренера «Арсенала» стал Фредди Юнгберг.

— Для меня было честью занимать должность главного тренера «Арсенала». Всех фанатов от всей души хочу поблагодарить за помощь в понимании величия «Арсенала». Всех вас, кто поддерживал нас во всем мире, всех, кто приезжал на «Эмирейтс Стэдиум», всех, кто ждал под дождем и холодом, чтобы поприветствовать меня после игры. Хочу сказать всем вам, что я работал со страстью, преданностью и старанием. Мне бы больше пришлось по душе, если бы мы достигли лучших результатов ради вас.

Я также хочу отправить сообщение благодарности всем сотрудникам «Арсенала» за то, как они относились ко мне. Величие «Арсенала» заключается в каждом директоре, руководителе, работнике, помощнике и сотруднике клуба.

В частности, я хочу отметить Ивана Газидиса, который приветствовал меня в клубе, и Рауля Санллехи, Эду и Виная Венкатешама за их уважение, дружеское общение и помощь. До самой последней минуты со мной обращались с честью и честно. И, конечно же, я выражаю искреннюю благодарность семье Кронке за доверие.

Это были полтора года полных эмоций, замечательных моментов и некоторых других, более горьких. Но ни в один из дней я не переставал думать о том, как мне повезло работать в этом клубе с этими игроками. Они всегда уважали футболку, которую носят. Они заслуживают вашей поддержки.

Я уже многому научился в футболе, но мне очень понравилось здесь, я многое узнал в Англии, в Премьер-лиге об уважении к профессионалам и о чистоте футбола. Мои наилучшие пожелания, — говорится в сообщении.