Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери может возглавить «Эвертон». Представители клуба из Ливерпуля провели встречу с испанским специалистом, сообщает Sky Sports.

Ранее «Эвертон» уволил с поста главного тренера Марку Силву. После 15-и туров команда впервые за 20 лет находится в зоне вылета АПЛ.

48-летний Эмери возглавил «Арсенал» в июле прошлого года. Под его руководством столичный клуб занял пятое место по итогам прошлого сезона чемпионата Англии, набрав 70 очков, а также дошел до финала Лиги Европы, где уступил «Челси» со счетом 1:4. Однако в конце ноября этого года он был уволен со своего поста из-за неудовлетворительных результатов.

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