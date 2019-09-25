Эмери хотел бы добиться значимых результатов в Кубке английской лиги

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери после матча третьего раунда Кубка английской лиги против «Ноттингем Форест» (5:0) отметил, что его команда действовала в полную силу.

— Хотим добиться чего-то важного в этом турнире. Этот матч был хорошей возможностью выпустить других игроков и тех, кто сыграл мало в предыдущей встрече. «Форест» хорошо играет в Чемпионшипе, и нам пришлось действовать в полную силу.

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