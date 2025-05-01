Футбол
1 мая, 15:32

Эмери, Гвардиола, Хау, Перейра и Слот вошли в шорт-лист претендентов на награду лучшему тренеру месяца в АПЛ

Камила Абдурахманова
корреспондент

АПЛ объявила список из пяти кандидатов на награду лучшему тренеру месяца за апрель.

В число претендентов вошли Унаи Эмери («Астон Вилла», 5 матчей — 4 победы и 1 поражение), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», 5 матчей — 4 победы и 1 ничья), Эдди Хау («Ньюкасл», 5 матчей — 4 победы и 1 поражение), Витор Перейра («Вулверхэмптон», 5 матчей — 5 побед) и Арне Слот («Ливерпуль», 5 матчей — 4 победы и 1 поражение).

Лауреата премии выберут 5 мая путем голосования болельщиков и экспертов.

Лучшим тренером марта был признан Нуну Эшпириту Санту («Ноттингем Форест»).

  • Rutozid

    Разумеется, Слот. Его 4-1 закончились чемпионством.

    01.05.2025

    • Англия запретит трансгендерам участвовать в женском футболе

