Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Англия

Эмери дважды хотел приобрести Фабинью, но дважды потерпел неудачу

15:14
Теги:

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери отметил, что хотел приобрести нынешнего полузащитника «Ливерпуля» Фабинью в свою команду. Речь идет, как о периоде работы специалиста в «ПСЖ», так и позже — в «Арсенале».

— Когда я приехал в «Арсенал», мы рассматривали его приобретение, но он подписал контракт с «Ливерпулем», — цитирует Goal Эмери. — Первые шесть месяцев Фабиньо не играл, проходил адаптацию. Но теперь он выступает потрясающе, хочу того же с Пепе.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир