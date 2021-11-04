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Эллардайс считает, что Лэмпард идеальный кандидат на пост главного тренера «Ньюкасла»

17:47
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Бывший тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс поделился мнением о том, кто может возглавить «Ньюкасл».

«Если у «Ньюкасла» есть деньги, то для Лэмпарда это идеальное место, — приводит слова Эллардайса talkSPORT. — Фрэнк отдохнул, набрался опыта, тренируя «Дерби» и «Челси». Было бы здорово увидеть, как английский тренер возглавляет команду».

7 октября Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF — Public Investment Fund) договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери является основным кандидатом на пост наставника «Ньюкасла».

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