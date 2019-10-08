Эллардайс не исключает вылета «Манчестер Юнайтед» из АПЛ

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс не исключает, что «Манчестер Юнайтед» вылетит в этом сезоне. Манкунианцы с 9 очками занимают 12-е место в турнирной таблице.

— Их вылет не является нереалистичным, — цитирует Эллардайса talkSPORT. — Cитуация может только усугубиться, если уверенность в себе уйдет, а травмированных не станет меньше. Желание Погба уйти отвлекает, вопрос в том, кто следующим захочет покинуть команду.



«Манчестер Юнайтед» недостаточно забивает, вы видите их трудности в их игре. Надеюсь, они не будут втянуты в борьбу за выживание, но двигаются в этом направлении.

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